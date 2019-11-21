В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

предоставлено компанией Bau City Development

В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.

Инновационный жилой комплекс – BauHaus – расположен на пересечении Дунайского пр-та и проспекта Космонавтов. Дом состоит из 2 секций на 416 квартир: он выделяется на фоне окружающей застройки, а вечером привлекает внимание эффектной подсветкой фасада и придомовой территории. В локации «БауХаус» несколько новых жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса, рассчитанных на 3750 квартир, для которых формируется своя инфраструктура.

Сейчас в Bau City Development открыты продажи коммерческих помещений. На первом этаже дома расположено 7 помещений со свободной планировкой, которые можно использовать для любого бизнеса. Их площадь – от 72 до 201,3 кв.м. У каждого помещения свой индивидуальный вход (street retail) и большие панорамные окна, из которых открывается вид на скандинавский сад с хвойными деревьями, дикими карельскими валунами и геопластикой рельефа. Подход к коммерческим помещениям вымощен гранитным камнем со встроенной LED-подсветкой и многоуровневыми светильниками. Одно из помещений особенно подойдёт для ресторана – на приватной территории можно сделать веранду летнего кафе. Высота потолков в коммерции – 4,4 м, предусмотрен высокоскоростной интернет, индивидуальная вентиляция, счётчики учёта тепла, электроэнергии и водоснабжения. На территории ведётся круглосуточное видеонаблюдение, для клиентов предусмотрена гостевая парковка.

«BauHaus – первый в Петербурге дом класса бизнес-лайт. Он стал архитектурной доминантой района и формирует вокруг новую среду, которая притягивает обеспеченных людей и малый бизнес. Инвестиционная привлекательность локации стабильно растёт: у нас есть чёткое понимание того, какие услуги и сервисы будут востребованы в именно здесь. Этой экспертизой мы готовы делиться с потенциальными партнёрами.» – отметил соучредитель строительной компании «Бау Сити» Кирилл Сиволобов.

Посмотреть планировки коммерческих помещений можно на сайте, а увидеть дом вживую вы можете на персональной экскурсии с менеджером BauHaus.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru