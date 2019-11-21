Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: -2
$ 64.02р
70.85р
12:19 21.11.2019
Расширенный поиск

Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
21.11.2019 12:12
Печать

В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

предоставлено компанией Bau City Development

В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.

Инновационный жилой комплекс – BauHaus – расположен на пересечении Дунайского пр-та и проспекта Космонавтов. Дом состоит из 2 секций на 416 квартир: он выделяется на фоне окружающей застройки, а вечером привлекает внимание эффектной подсветкой фасада и придомовой территории. В локации «БауХаус» несколько новых жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса, рассчитанных на 3750 квартир, для которых формируется своя инфраструктура.

предоставлено компанией Bau City Development

Сейчас в Bau City Development открыты продажи коммерческих помещений. На первом этаже дома расположено 7 помещений со свободной планировкой, которые можно использовать для любого бизнеса. Их площадь – от 72 до 201,3 кв.м. У каждого помещения свой индивидуальный вход (street retail) и большие панорамные окна, из которых открывается вид на скандинавский сад с хвойными деревьями, дикими карельскими валунами и геопластикой рельефа. Подход к коммерческим помещениям вымощен гранитным камнем со встроенной LED-подсветкой и многоуровневыми светильниками. Одно из помещений особенно подойдёт для ресторана – на приватной территории можно сделать веранду летнего кафе. Высота потолков в коммерции – 4,4 м, предусмотрен высокоскоростной интернет, индивидуальная вентиляция, счётчики учёта тепла, электроэнергии и водоснабжения. На территории ведётся круглосуточное видеонаблюдение, для клиентов предусмотрена гостевая парковка.

предоставлено компанией Bau City Development

«BauHaus – первый в Петербурге дом класса бизнес-лайт. Он стал архитектурной доминантой района и формирует вокруг новую среду, которая притягивает обеспеченных людей и малый бизнес. Инвестиционная привлекательность локации стабильно растёт: у нас есть чёткое понимание того, какие услуги и сервисы будут востребованы в именно здесь. Этой экспертизой мы готовы делиться с потенциальными партнёрами.» – отметил соучредитель строительной компании «Бау Сити» Кирилл Сиволобов.

Посмотреть планировки коммерческих помещений можно на сайте, а увидеть дом вживую вы можете на персональной экскурсии с менеджером BauHaus.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      предоставлено компанией Bau City Development
      21.11.2019 12:12

      В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

      В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.
      "ИнтерГрупп"
      21.11.2019 10:42

      ИнтерГрупп объявляет распродажу квартир в Московском районе

      Только до 30 ноября – всех ждут уникальные предложения. Проведите эти дни с пользой – приходите в офис компании Интер Групп и покупайте квартиру на специальных условиях со скидками до 500 тысяч*
      ГК «КВС»
      21.11.2019 10:29

      Снижена ставка по программе ипотеки от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»

      В ноябре условия совместной программы Сбербанка и Группы компаний «КВС» по субсидированию ипотеки стали еще комфортнее. Жилищный кредит теперь можно взять по сниженной ставке от 7,1% годовых.
      Setl City
      21.11.2019 10:18

      В продажу вышли новые квартиры в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе

      «Петербургская Недвижимость» представила новые секции в корпусах 1.2 и 1.3 проекта «Зеленый квартал на Пулковских высотах».
      Glorax Development
      21.11.2019 10:10

      Росреестр зарегистрировал первый договор по эскроу в Golden City

      В рамках реализации VIII квартала жилого комплекса Golden City, который возводится на намывных территориях Васильевского острова, в Росреестре зарегистрировали первый договор долевого участия с применением механизма расчетов с застройщиком через эскроу-счета.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      20.11.2019 16:21

      Завершено строительство двух корпусов 13 очереди ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию два новых корпуса (№ 1, 2) в 20 квартале ЖК «Северная долина».
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      20.11.2019 13:22

      Готовый коттедж в КП «Сад времени» от 18 млн рублей

      Компания «Строительный трест» предлагает специальные условия на покупку готовых домовладений в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе. Минимальная стоимость готового коттеджа с участком площадью 12 соток от 18 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.
      Группа ЦДС
      20.11.2019 13:09

      Группа ЦДС создала коллекцию модных аксессуаров из рекламных баннеров

      Петербургский бренд дизайнерских аксессуаров POLYARUS по заказу Группы ЦДС изготовил коллекцию сумок-шопперов из использованных виниловых баннеров, на которых рекламировались строящиеся объекты компании.
      Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
      20.11.2019 11:36

      Объекты Группы «Эталон» - победители конкурса «Лучшая строительная площадка – 2019»

      В ноябре во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка 2019».
      фото предоставлено компанией АО «3М Россия»
      20.11.2019 11:00

      Безопасность на новом уровне

      Профзаболевания можно предотвратить за счет правильного применения современных средств защиты.
      "Поезд Царскосельской железной дороги". Карл Беггров. 1840-е
      19.11.2019 18:00

      В Пушкин под стук колёс

      182 года назад поздней осенью была открыта первая железная дорога в России. Она соединила столицу с императорской резиденцией в Царском селе.
      ГК «Эталон»
      19.11.2019 17:45

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Галактика Pro

      Группа «Эталон» объявляет о запуске продаж нового жилого комплекса в составе квартала «Галактика», крупного девелоперского проекта в центральной части Санкт-Петербурга. Новый жилой комплекс получил название Галактика Pro.