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Недвижимость
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21.11.2019 10:42
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ИнтерГрупп объявляет распродажу квартир в Московском районе

ИнтерГрупп объявляет распродажу квартир в Московском районе

"ИнтерГрупп"

Только до 30 ноября – всех ждут уникальные предложения. Проведите эти дни с пользой – приходите в офис компании Интер Групп и покупайте квартиру на специальных условиях со скидками до 500 тысяч*

Компания "ИнтерГрупп" занимается реализацией крупных девелоперских проектов, где все просчитано и сбалансировано для комфортной жизни. Локация выбирается с учетом транспортной доступности, где гармонично развивается социальная и коммерческая инфраструктура. Два своих ярких проекта застройщик реализует в одном из самых престижных и востребованных сегодня районов города – Московском. 

Первый проект компании – ЖК «Две Столицы». Первая очередь введена в эксплуатацию точно в срок еще в декабре 2018 года, все участники долевого строительства уже получили ключи от заветных квартир, а строительство следующих очередей активно продолжается и находиться на завершающей стадии. Комплекс сочетает современные подходы к дизайну, архитектуре, технологиям внутри дома. К услугам новоселов по два бесшумных лифта в каждой парадной, подземный паркинг, просторные светлые квартиры, балконы и лоджии с витражным остеклением. 

"ИнтерГрупп"
"ИнтерГрупп"

В 2019 году застройщик начал реализацию нового проекта – ЖК «Звёзды Столиц». По словам директора по развитию «ИнтерГрупп» – Мемнонова Павла Игоревича, на сегодняшний день предложения в данном проекте являются одним из самых интересных возле станции метро Звёздная. Только до «30» ноября 2019 года можно приобрести квартиру по уникальным условиям. Сейчас идет работа над первыми пятью корпусами, которые соответствуют всем критериям жилья комфорт-класса. В проектах компании представлен широкий выбор планировочных решений от квартир студий до трёхкомнатных квартир.

Локация подходит для жизни молодых семей, ведь кроме жилья в рамках ППТ и ПМ территории предусмотрено строительство 2 школ, 3 детских садов и поликлиники, а так же на первых этажах многоквартирных домов будут располагаться объекты коммерческой недвижимости – магазины, аптеки, службы бытовых услуг.  

Продажи квартир осуществляются по ФЗ №214 по договорам участия в долевом строительстве. Стоимость жилья начинается от 2,8 млн рублей.

*Сроки акции: с 18 по 30 ноября 2019 года. Подробнее с условиями акции по ЖК Две столицы можно ознакомиться по тел. 7(812)6039869 или на сайте http://dve-stolicy.ru/apartments/ext_list/, по ЖК Звезды столиц: тел. 7(812)6127648, на сайте http://zs.spb.ru/sale

ЖК «Две Столицы» – застройщик ООО "ИнтерГрупп", проектная декларация на сайте http://dve-stolicy.ru/document/

ЖК «Звёзды Столиц» - застройщик ООО "ИНТЕРГРУПП", проектная декларация на сайте http://zs.spb.ru/documents

 

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