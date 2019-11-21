Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии за 3 млн евро

Петербургская компания «Аргус-Спектр» откроет завод по производству беспроводных систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения в Финляндии 11 декабря, сообщает 21 ноября РБК со ссылкой на исполнительного директора «Аргус-Спектр» Михаила Левчука.

Производственная площадка расположена в городе Савонлинна на юго-востоке страны, выбор места в компании объясняют «исторически хорошими связями с Финляндией». Инвестиции в строительство нового завода составили 3 млн евро. Серийный выпуск планируется начать в январе 2020 года. Ежегодный объём производства беспроводных систем охранно-пожарной сигнализации – 500 тыс. штук в год.

«Аргус-Спектр» уже договорился о поставках своей продукции компаниям из Японии, Великобритании и Арабских Эмиратов.

По данным СПАРК, выручка ООО «Аргус-Спектр» в Петербурге в 2018 году составила 52 млн рублей, чистая прибыль – 2,2 млн рублей.

Согласно информации на сайте компании, «Аргус-Спектр» основана в 1993 году в Санкт-Петербурге учеными Политехнического университета. За время существования компания оснастила своими системами 150 тыс. объектов по всему миру, среди которых парламент Великобритании (Биг-Бен), замок королевы в Шотландии, университеты Кембридж и Итон, Государственный Эрмитаж. С появлением завода в Финляндии, а также в рамках партнерских отношений с рядом международных компаний «Аргус-Спектр» планирует значительно расширить экспортное направление и увеличить поставки радиоканального оборудования в страны Европы и Ближнего Востока.



