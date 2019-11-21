«Урановые хвосты» для России уже в море. Панамский корабль «Михаил Дудин» прибудет в Петербург 26 ноября

Контейнеры с 600 тоннами «урановых хвостов» (ОГФУ, обедненный гексафторид урана. – Прим. ред.) двигаются в Санкт-Петербург на борту зарегистрированного в Панаме судна «Михаил Дудин». Погрузка в порту Амстердама состоялась в минувшую среду, об этом в четверг, 21 ноября, сообщает сайт российского отделения Гринпис.

Экологическим активистам удалось заснять на видео погрузку 80 контейнеров с радиоактивными материалами в трюм и на палубу корабля. Погрузка продолжалась около трёх часов. Зелёные утверждают, что контейнеры были закреплены на палубе только усиленными ремнями, что «неприемлемо для перевозки урановых хвостов с точки зрения безопасности».





По данным Гринпис, порт назначения – Санкт-Петербург. Прибытие «Михаила Дудина» ожидается утром во вторник, 26 ноября. Эти же данные сообщает онлайн-карта движения морских судов.

Контейнеры с ОГФУ были вывезены с немецкого предприятия по обогащение урана Urenco в Гронау в понедельник, 18 ноября. Практически сразу железнодорожный состав с грузом был остановлен группой экологических активистов, которые с помощью альпинистского снаряжения повисли прямо над железной дорогой. Спустя 8 часов помеха была удалена сотрудниками полиции, и поезд продолжил путь в сторону Голландии. Собеседники «Фонтанки» на месте событий смогли замерять радиационный фон около вагонов, который в 6 раз превысил естественные природные значения.

Экологи отмечают, что накопленные запасы ОГФУ для Германии являются отходами, в то время как в Росатоме эти материалы называют «стратегическим резервом для атомной энергетики будущего». Официально ОГФУ ввозится в Россию на переработку. После дообогащения около 10% от ввозимого объёма должно вернуться отправителю. 90% груза остаётся в России. На данный момент в РФ накоплено более 800 000 тонн ОГФУ. Более 100 000 тонн были ввезены по контрактам со странами ЕС, действие которых прекратилось около 10 лет назад. Содержимое новых контрактов в Росатоме не комментируют.

«Мы не комментируем такие вещи, как прохождение грузов, поездов, их расписание. Точно так же мы не комментируем детали контрактов наших (по которым груз был отправлен в РФ. – Прим. ред.). По этому поводу мы уже дали все комментарии. Было заседание нашего общественного совета по этой теме», – сказал ранее «Фонтанке» заместитель директора департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

«Росатом готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ (обеднённый гексафторид урана. – Прим. ред.)», – заявил 12 ноября генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв на заседании общественного совета госкорпорации с участием ведущих экологических организаций России. По итогам встречи было решено создать рабочую группу с экологами, которая соберётся до конца текущего года.

В нулевые годы регулярный ввоз ОГФУ в Россию осуществлялся через Петербург и вызывал протесты российских экологов. После вмешательства депутатов городского Законодательного собрания, в 2009 году разгрузку этих материалов переносили в порт Усть-Луга.