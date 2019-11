Российского разведчика в Сербии могли раскрыть при помощи видео на YouTube. Сербский президент ждет объяснений от посла РФ

В сербском сегменте Интернета появилось видео, на котором якобы запечатлен сотрудник российского посольства в Белграде во время передачи взятки высокопоставленному сербскому госслужащему. Резонанс привел к тому, что послу РФ в балканской республике придется обсуждать ситуацию с высшим руководством страны.

«Президент Сербии [Александр Вучич] хочет встретиться с послом России в Белграде на фоне разногласий, вызванных видео, предположительно показывающего российского шпиона», – об этом 21 ноября сообщает издание Balkaninsight со ссылкой на администрацию сербского лидера.

При этом власти республики пока не дают оценки произошедшему. Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич в комментарии изданию Blic подтвердила, что Вучич дал распоряжение Агентству военной безопасности начать расследование. «У нас пока нет никакой информации», – заверила Брнабич.

Импульсом для политического скандала стала появившаяся накануне видеозапись на созданном специально для этого YouTuibe-канале Kdjuey Lskduf. «На этом видео офицер Главного военного разведывательного управления (ГРУ) России полковник Георгий Викторович Клебан, который платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным сербским чиновником. Клебан работает в посольстве России в Белграде. Вот что с нами делают русские «друзья», – сообщает автор ролика.

Сербские журналисты несколько дней пытались опознать человека на видео. Так, балканский расследователь Христо Грозев якобы смог подтвердить личность Клебана в программе распознавания лиц Microsoft Azure.

The first two photos are screenshots from the surveillance video, the latter two – from open-source photographs at Embassy events. pic.twitter.com/iR0WPKpzr3