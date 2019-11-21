Сломавшийся трамвай на час парализовал Стачек и окрестности

В течение часа по улице Трефолева не ходили трамваи, а на проспекте Стачек и на окрестных улицах возник локальный транспортный коллапс. Пробка на Стачек вошла в топ-5 утренних пробок в Петербурге 21 ноября.

«На перекрестке Трефолева и Стачек у трамвая сломался токоприемник, в сторону Кировского завода дорога перегорожена практически полностью, автобусам не проехать», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что у трамвая 36-го маршрута была обнаружена техническая неисправность. Движение трамваев было прервано на час, с 8:04 до 9:04. Столько же, по данным «Яндекса», продержалась почти 4-километровая пробка на Стачек.

Проспект Стачек вошёл в число наиболее загруженных магистралей (в центр 7 баллов), наряду с Московским шоссе (в обе стороны 7 баллов) и Витебским проспектом (в центр 7 баллов). Максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», составила обычные 6 баллов (сейчас уже «зелёные» 3 балла). Любопытно, что на Заневском и Косыгина оказалось необычно свободно в направлении центра – 6 баллов, что на 2 балла ниже обычного.





На первое место в топ-5 пробок снова вырвалось внутреннее кольцо КАД с вантовым мостом. Вот их список:

8:41, внутренняя сторона КАД, 9,6 км, от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пробка продержалась 50 минут, сейчас там свободно.

8:41, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:02, Мурманское шоссе, Народная улица, 4,2 км, от КАД до Володарского моста. Пробка продержалась 2 часа.

8:41, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, 4 км, от Суздальского проспекта до Светлановского проспекта. Пробка продержалась 40 минут.

9:14, проспект Стачек, 3,7 км, от Автомобильной улицы до улицы Трефолева. Пробка продержалась 1 час.

Сообщений об авариях в соцсетях немного. Приведём для примера двойное ДТП на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова и столкновение двух легковушек и маршрутки при повороте с проспекта Луначарского на улицу Черкасова, о которых рассказывали в «ДТП и ЧП».