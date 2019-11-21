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Строительство
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21.11.2019 10:29
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Снижена ставка по программе ипотеки от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»

Снижена ставка по программе ипотеки от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»

ГК «КВС»

В ноябре условия совместной программы Сбербанка и Группы компаний «КВС» по субсидированию ипотеки стали еще комфортнее. Жилищный кредит теперь можно взять по сниженной ставке от 7,1% годовых.

Клиентам ГК «КВС» доступны две программы с льготными процентными ставками. Первая рассчитана на погашение кредита в течение 7 лет. Ипотеку по ней можно оформить по ставке от 7,1% годовых для зарплатных клиентов банка и от 7,6% годовых для остальных категорий заемщиков. Предложение доступно при первом взносе от 20%. При меньшей сумме собственных средств  – от 15 до 20% – ставки увеличиваются на 0,3 процентных пункта, от 7,4% и от 7,9% годовых соответственно.

Вторая программа рассчитана на погашение кредита в течение 12 лет. При первом взносе от 20% от стоимости квартиры ставка составит от 7,8% годовых для зарплатных клиентов банка и от 8,3% годовых для всех остальных клиентов. Сумма кредита – от 300 тыс рублей.

Условия Сбербанка позволяют полностью оплатить первоначальный взнос по ипотеке средствами материнского (семейного) капитала, без добавления собственных.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Жилищный кредит по эксклюзивной партнерской программе со сниженными ставками сегодня можно оформить на квартиры в микрорайонах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и ЖК «Континенты».

Подробности программы можно уточнить у менеджеров ГК «КВС» по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

 

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