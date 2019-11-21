Угнанную машину такси «Пулково» ищут в Петербурге. Бензина в баке – на 500 км

Машину с символикой известного такси угнали на севере Петербурга. Ворам достался, помимо прочего, большой запас бензина.

Как стало известно «Фонтанке», таксист ООО «Северная Венеция» пришел с заявлением в полицию 20 ноября. 50-летний Илхам сообщил о постигшей беде — угнали его коричневый Hyundai Solaris 2018 года выпуска. Машина пропала в промежуток времени с 15.30 до 17.00. Хозяин оставил ее на проезжей части напротив дома №9/1 по улице Ушинского.

Машина приметная — на ней размещена символика такси «Пулково» и наклейки с адресом сайта аэропорта Петербурга.

Уехать «Солярис» может далеко: в бак было залито 40 л бензина – на 500 км пробега.

Ущерб таксист заявил в 500 тысяч.



