В суд ушло дело майнера, который спалил крышу дома, переусердствовав с криптовалютой на майнинг-ферме

Майнинг криптовалюты привел к тому, что жители дома в городе Артеме Приморского края остались в буквальном смысле без крыши над головой из-за пожара. 53 миллиона на ремонт будут истребовать через суд в рамках уголовного дела.



«Следственным отделом ОМВД России по городу Артему Приморского края окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению владельца фермы для майнинга криптовалюты в уничтожении имущества граждан, а также общедомового имущества на сумму около 53 миллионов рублей», – сообщает 21 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.







Пожар произошел 6 февраля 2018 года на крыше многоквартирного дома 4 по Кооперативной улице. Местный житель произвел незаконную перепланировку своей квартиры на последнем этаже и сделал выход в чердачное помещение.

«Там он установил майнинг-ферму. Для обеспечения работы установки обвиняемый подключил ее не менее чем к 15 блокам питания. В результате многочасовой непрерывной работы фермы для майнинга криптовалюты произошло короткое замыкание, которое привело к пожару на чердаке. Впоследствии огонь распространился на жилые помещения и крышу дома», – сообщают в МВД.





При этом сам «поджигатель» сбежал, так и не позвонив в пожарную охрану.

В результате огнем были полностью уничтожены семь квартир общей стоимостью около 30 миллионов рублей и повреждено общедомовое имущество на сумму более 23 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, как пишут местные СМИ, крышу дома до сих пор не восстановили.