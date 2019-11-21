В продажу вышли новые квартиры в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе

Setl City

«Петербургская Недвижимость» представила новые секции в корпусах 1.2 и 1.3 проекта «Зеленый квартал на Пулковских высотах».

Дома сдаются уже в 2020 году, стоимость квартир — всего от 2,65 млн рублей. Это одно из самых привлекательных предложений компании с высокой стадией готовности в престижном Московском районе.

В новых секциях представлены варианты от студий до трехкомнатных евроформата с большой кухней-гостиной. Среди них есть эксклюзивные варианты с французскими и мансардными окнами, а также открытыми террасами. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции». Покупатели могут выбрать стильную цветовую гамму «Ваниль» или «Шоколад».

«Зеленый квартал» от Setl Group — хороший вариант для тех, кто ищет квартиру в престижном районе Петербурга по доступной цене и хочет переехать как можно скорее.

Жилой комплекс строится на Пулковском шоссе, в 20 минутах езды от станции метро «Московская». В проекте уделено особое внимание озеленению и благоустройству: здесь будет высажено четыре аллеи, три сада и еловый сквер с большой взрослой елью. В закрытых от машин дворах разместятся детские площадки, спортивные зоны и места для спокойного отдыха.

Богатая инфраструктура «Зеленого квартала» сделает жизнь здесь ещё комфортнее и интереснее: запланировано две школы, два детских сада, шахматный клуб и медцентр, а на первых этажах откроются магазины, кафе, аптеки и отделение банка.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Зеленый квартал» и всех остальных проектов Setl Group.

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Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф