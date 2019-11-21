Причину купчинской вони ищут в канализации

Чиновники из администрации Фрунзенского района Петербурга считают, что удушающий химический запах в Купчино мог распространиться из канализации. О предварительной причине сообщается в официальном релизе 21 ноября.

«Источник загрязнения пока остается невыявленным. Из анализа имеющейся информации, в том числе поступившей от граждан, можно предположить, что был осуществлен несанкционированный слив в канализацию неустановленных веществ с резким запахом», – говорится в тексте.

Отмечается, что из-за запаха никто не обращался за медпомощью. В настоящее время специалисты обходят жилые дома, чтобы найти источник слива.

Напомним, ночью в Купчино жители жаловались на нестерпимую вонь. Из-за неё некоторым родителям даже пришлось забрать своих детей из больницы им. Филатова.



