Обратная сторона красоты. Горы строительного мусора на Советском проспекте от ремонта «Л’Этуаля» уберут, несмотря на молчание жителей

Несанкционированную свалку на Советском проспекте ликвидируют в ближайшее время. Кучи мусора и остатков стройматериалов на территорию вблизи жилых домов свозила компания, ответственная за ремонт «Л’Этуаля» на проспекте Стачек.

Как 21 ноября сообщили в комитете по природопользованию Петербурга, с начала лета в органы власти стали поступать снимки поля, на которое неизвестные свозили строительный мусор, от местных жителей. Хотя жители были так недовольны свалкой, что даже организовали инициативные группы, работники ведомства не имели права использовать их фотографии и дать официальный старт административному расследованию. Официально общаться жалобщики не хотели. По закону факт фиксации правонарушения нужно подкреплять свидетельскими показаниями. Только в июле, когда со свалки изъяли вещи и документы, было начато отдельное административное расследование и найдены ответственные.

Нарушители признали вину, получили штраф на сумму 420 тысяч рублей и начали вывоз мусора в предназначенное для этого место. В комитете по природопользованию просят помнить, что, направляя обращения о тех или иных нарушениях, нужно быть готовыми давать свидетельские показания и лично описывать увиденное. Иначе жалобы не возымеют эффекта.



