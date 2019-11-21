Росреестр зарегистрировал первый договор по эскроу в Golden City

Glorax Development

В рамках реализации VIII квартала жилого комплекса Golden City, который возводится на намывных территориях Васильевского острова, в Росреестре зарегистрировали первый договор долевого участия с применением механизма расчетов с застройщиком через эскроу-счета.

VIII квартал Golden City – это первый проект Glorax Development, который реализуется в рамках новой системы взаимодействия между застройщиком и покупателем недвижимости, согласно поправкам в №214-ФЗ, вступившим в силу в июле этого года. С клиентом заключается договор долевого участия, и дольщик перечисляет средства за квадратные метры не застройщику, а на эскроу-счет в банке. Для финансирования строительства застройщик привлекает кредит и рассчитывается по нему только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию. В этой системе контролирующие органы и банки оценивают отчетность, прозрачность бизнес-процессов и финансовую устойчивость застройщиков, что обеспечивает дополнительную гарантию надежности девелопера, получившего проектное финансирование.

Специалисты отдела продаж проекта Golden City констатируют высокий интерес и доверие клиентов к новым условиям заключения сделок с применением эскроу. В настоящее время уже более пятидесяти сделок проходят регистрацию в Росреестре.

Общая площадь VIII квартала Golden City составляет 55 300 кв. м. Жилой комплекс переменной этажности (от 6 до 20 этажа) предусматривает строительство 482-х квартир. На первом этаже будут расположены коммерческие помещения, где разместятся предприятия сферы услуг, на нижнем этаже – подземный паркинг. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован во втором квартале 2022 года.

Жилой комплекс бизнес-класса Golden City расположен на первой береговой линии Финского залива. Среди его преимуществ – авторская архитектура, закрытые дворы с ландшафтным дизайном, собственный подземный паркинг, элегантная отделка холлов, продуманные планировки и уникальные видовые характеристики.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents