На школьной парковке в США нашли самодельную бомбу

Самодельное взрывное устройство найдено на парковке школы в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщают РИА Новости 21 ноября со ссылкой на издание Mercury News.

Первые сообщения о подозрительном устройстве, найденном на парковке для учеников, поступило во вторник около 11.30 по местному времени (00.30 мск среды). Первым его обнаружил школьный садовник, который отнес его в административное здание школы и сообщил о находке руководству.

Прибывшая на место полиция определила найденный предмет как «самодельное взрывное устройство». После эвакуации школы бомба была обезврежена. Кроме того, в здании был проведен обыск, в результате которого не было найдено других подозрительных устройств. Полиция проводит расследование.



