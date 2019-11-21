Мошенники под видом врачей забрали у пациентки больше полумиллиона. Опять сработало слово «Алмазова»

Неизвестные под именем сотрудников медицинского центра Алмазова взялись за консультации по телефону и сразу заработали больше полумиллиона. В разговоре с 80-летней пенсионеркой выведали историю болезни, проработали план лечения и убедили заказать препараты от заболеваний сосудов на 600 тысяч рублей.

Обменивать деньги на лекарства к петербурженке на проспект Маршала Жукова 20 ноября курьер пришёл уже через полчаса после её разговора с «врачом». Женщина опомнилась тем же вечером и написала заявление в полицию. Как вспоминает, успела побеседовать аж с тремя «специалистами»: один интересовался историей болезни, второй подробно рассказал, что делать, третий доставил всё необходимое.

Именем федерального медицинского центра мошенники прикрываются часто и, к сожалению, достигают желаемого. Так, в апреле 2019 года от подобной схемы пострадала жительница Приморского района. За «жизненно важные» медикаменты, которые якобы заменят придуманную собеседником операцию, курьеру из «Алмазова» она отдала больше 700 тысяч рублей.



