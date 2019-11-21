Австрия решила экстрадировать фигуранта «эрмитажного дела». Пока только в Россию, но есть еще запрос из Испании

Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об экстрадиции экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо в Россию, где его ждут обвинения в хищении бюджетных средств при заключении контракта на строительство фондохранилища Эрмитажа. «Интерфаксу» о решении, которое было принято еще в середине октября, рассказали в суде, отметив, что сейчас оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в РФ назначено 7 января 2020 года.



«Представитель суда отметила, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии. Вместе с тем в суде также продолжается рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию, но решение по запросу Испании пока не принято», – сообщает агентство.







В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (часть 4 статьи 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Мазо, как писала «Фонтанка», был задержан в начале ноября в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены. Самого экс-чиновника также вскоре отпустили под залог в 25 тысяч евро. Испанские правоохранители полагают, что россияне, среди которых и Мазо, могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье. Так, у семьи экс-чиновника особняк в Испании стоимостью более 4 млн евро.





Адвокат Мазо Владислав Мусияка сообщал, что Мазо попросил в Австрии политическое убежище. Рассмотрение этого прошения может занять от нескольких месяцев до года.

«Если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении ему политического убежища еще не будет принято, то его экстрадируют», – сказал Мусияка, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

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