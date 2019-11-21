М-11 составит компанию Даниилу Гранину. Открытие платной трассы зависит от Путина

Дата открытия «петербургского» участка платной трассы М-11 завязана на планы президента Владимира Путина. Именно он будет запускать по ней движение.

«В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва – Санкт-Петербург протяженностью почти 700 километров», – рассказал в интервью РИА Новости, процитированном 21 ноября, специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

13 ноября Ростехнадзор сообщил о завершении строительства дороги, которое велось с 2012 года и сроки окончания которого неоднократно сдвигались. Путин будет открывать 8-й этап – это 34 километра от 646-го км (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) до развязки с КАД в районе Пулковского шоссе. «Фонтанка» побывала там месяц назад и показала, как он выглядит сверху. В сентябре 2019 года был открыт участок от Мясного Бора до Тосно. Строительство 7-го и 8-го этапов по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц», общая стоимость возведения 137,6 километра от Мясного Бора до Петербурга составила более 80 млрд рублей. Концессионер будет эксплуатировать трассу до 2041 года. В октябре «Автодор» рассказал о тарифах на проезд по всей трассе.





Путин в Петербурге будет открывать не только М-11, но и памятник Даниилу Гранину. Ради высокого гостя торжественное мероприятие пришлось перенести.

15 мая 2018 года Путин открывал Керченский мост в Крым за рулём грузового автомобиля «КамАЗ».