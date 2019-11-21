Уволиться он-лайн. Минкомсвязи запустило на портале госуслуг пять новых сервисов

Работа, здоровье, образование — сферы, в которых теперь также россиянам сможет помочь портал госуслуг. Об этом в Министерстве связи рассказали РИА Новости 21 ноября.



«Россиян приглашают оценить прототипы пяти новых суперсервисов: «Трудовые отношения онлайн», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Онлайн-помощь при инвалидности», «Имущество онлайн». Страницы новых суперсервисов появились в соответствующем разделе портала госуслуг», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.







В частности, в рамках работы сервиса «Трудовые отношения онлайн» можно дистанционно заключить и расторгнуть договор с работодателем, а также зарегистрироваться в центре занятости и подобрать вакансии.

С сервисом «Цифровые документы об образовании» удобно хранить значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов.





Но более всего, полагают в министерстве, будет востребован сервиc «Мое здоровье онлайн», с помощью которого можно записываться к врачу и получать меддокументы в электронном виде.