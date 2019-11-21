В вестибюле «Площади Восстания» пролилась кровь. Склока закончилась ножом в животе

Конфликт между двумя гостями Петербурга закончился резнёй на одной из самых людных станций метро – «Площади Восстания». У обоих участников потасовки за плечами есть «багаж» из статей Уголовного кодекса.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 21 ноября, драка произошла в вестибюле вчера в десятом часу вечера. Приехавший якобы на лечение 56-летний житель Ставрополья с восточными корнями ранил ножом 40-летнего новгородца. Клинок угодил в живот, пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В отношении южанина возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Любопытно, что в январе этого года 56-летний мужчина уже был осужден за применение насилия к полицейскому.

Что касается пострадавшего, то он тоже не новичок в криминальном мире. По данным «Фонтанки», за ним числятся судимости за мелкое хулиганство, тяжкие телесные и кражу.

Напомним, летом уроженец Дербента в метро на «Пушкинской» ранил ножом двух туристов. Мужчин спас простой повар с непростым военным прошлым.



