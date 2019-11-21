«Провела манипуляции руками». Петербурженка решила в 80 лет снять порчу, а с нее «сняли» 120 тысяч рублей

Полиция петербурга ищет колдунью в ушанке. За снятие проклятия она просила стакан воды, а забрала 120 тысяч рублей.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в полицию 20 ноября с заявлением обратилась 80-летняя петербурженка. Она рассказала: накануне к ней в квартиру на Светлановском проспекте пришла неизвестная и предложила снять порчу. В процессе целительница «проводила манипуляции руками, ходила по квартире и пила воду», а потом незаметно забрала из серванта под зеркалом кошелёк со стопкой пятитысячных купюр. Всё действо заняло меньше получаса.

Пропажу денег пенсионерка обнаружила следующим утром и обратилась в полицию Выборгского района. По её словам, с чернявой гадалкой она была незнакома. Запомнила только, что та была одета чуть теплее необходимого: в пальто до колен и пуховую шапку-ушанку. В сентябре от рук её «коллеги» пострадала 13-летняя жительница Пушкинского района — она передала ворожее больше ста тысяч рублей.



