Прохладная война. Министерство образования США потребовало отчета о контактах с Россией и Китаем от двух американских вузов

Массачусетскому технологическому институту (MIT) и Мэрилендскому университету предстоит отчитаться перед минобразования страны обо всех контактах с зарубежными структурами. О письмах ведомства, направленных в вузы, написало 21 ноября РБК.

В частности, руководству учебных заведений нужно предоставить отчет о взаимодействии со структурами, расположенными в России, Китае, Катаре и Саудовской Аравии. А также приложить к ответу список подарков, полученных в ходе контактов, если такие имеются.

«Министерство озабочено тем, что в ваших отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты… имеющие иностранное происхождение», — сказано в письмах.

Среди иностранных структур упомянуты правительство России, фонд «Сколково», «Лаборатория Касперского», саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, китайские Huawei и ZTE.



