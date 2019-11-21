Скульптуры возрастом 9 тыс. лет нашли в Сибири на возвышении, вокруг которого временами образуется «море»

Культовое сооружение, которому около 9 тысяч лет, обнаружили сотрудники отдела эпохи палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Составные «скульптуры» животных эпохи раннего неолита удивили учёных.

Место, в котором найдено «святилище», особое, выделяющееся среди однообразных пейзажей барабинской лесостепи. Памятник находится на террасе проточного озера Таи, соединенного в этом месте с рекой Тартас (Венгеровский район Новосибирской области). Это протяженная грива, которая возвышается над заливными лугами. А во время весеннего наводнения луга полностью затапливает, и водная гладь простирается до горизонта, напоминая море. Летом 2019 года археологи исследовали здесь ранненеолитический культовый комплекс на памятнике Усть-Тартас-1, сообщается на сайте института.

«Люди практически не оставляли это замечательное место, – рассказал завотделом академик РАН Вячеслав Молодин. – За три года археологических исследований мы обнаружили здесь хозяйственные комплексы и грунтовые могильники различных эпох. Причем самый ранний период освоения этой террасы был связан с иррациональной (духовной) деятельностью древних людей».

Археологи нашли узкий ров, окруженный небольшими ямами, в которых лежали череп собаки, кости животных и птиц, фрагменты керамики и каменные орудия. Настоящее удивление учёных вызвал один из «прикладов» (вариант жертвенного комплекса) – скопление орудий и предметов искусства. Сверху лежала фигура птицы, выполненная из лопатки крупного животного, предположительно лося или гигантского оленя. Лопатка использовалась в качестве орудия с режущим краем. «Крыло» – это пешневидное орудие из рога, естественная текстура поверхности которого напоминает сложенные перья. Под птицей находилась объёмная роговая скульптура головы лося с креплением.





«Подобные изделия, известные в неолитических памятниках Северной Европы, интерпретируются как навершия жезлов, – пояснил Вячеслав Молодин. – Под предметами искусства лежали кости конечностей нескольких лебедей, костяные и роговые орудия разного назначения: лощила, вкладышевый кинжал, острия. Ещё ниже их обнаружено скопление суставов мелких птиц, вероятно, представляющих собой остатки ожерелья. На дне приклада зафиксированы каменные орудия: нуклеус со сколотыми от него тут же отщепами, вкладышевые пластины и концевые скребки. Все вещи были плотно уложены в емкость из органического материала, о чем говорят отсутствие земли между предметами и компактность их расположения».

Глиняная посуда (её орнамент и технология изготовления) указывает на принадлежность комплекса к эпохе раннего неолита. Комплекс отнесён к недавно выделенной барабинской неолитической культуре (VII – первая половина VI тысячелетия до н.э.). Теперь сотрудники института не только тщательно изучают найденные вещи, но и осмысляют идею и назначение всего комплекса.

Ранее сообщалось, что в Денисовой пещере археологи выкопали скульптуру пещерного льва возрастом 50 тысяч лет. Неспециалист вряд ли узнал бы в этой фигурке льва.