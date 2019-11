Louis Vuitton хочет завтракать у Tiffany

Американская ювелирная компания Tiffany & Co получила предложения о покупке от холдинга LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton. О предложение, которое может стать самой дорогой сделкой в этой сфере, пишет 21 ноября «Коммерсант» со ссылкой на The Financial Times и Reuters.

Издания уже озвучили планку, на которую готов подняться холдинг с ранее заявленной оценочной стоимостью Tiffany & Co в 14, 5 млрд долларов. Сми полагают, что была заявлена цена в 16 млрд. В ответ на это Tiffany & Co пообещала LVMH раскрыть конфиденциальные данные о своем финансовом положении.

Пока никаких гарантий того, что сделка все-таки будет заключена, нет. По данным Reuters, Tiffany & Co может продолжить переговоры о более высокой цене.

Если продажа все-таки состоится, что она станет крупнейшей в истории LVMH после покупки Christian Dior в 2017 году за 7 млрд долларов.