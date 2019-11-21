Ночной подъём. Жители Суздальского проснулись от громкоговорителя после прорыва трубы

Ночной прорыв тепломагистрали заставил вздрогнуть жителей Выборгского района Петербурга ночью 21 ноября. Кипяток начал вытекать у дома №3/2 по Суздальскому проспекту. На место прибыли полиция и МЧС. По словам очевидцев, с помощью громкоговорителя сотрудники служб пытались докричаться до спящих автовладельцев.

«Эвакуировали машины, которые стояли непосредственно рядом с очагом аварии. Была реальная угроза обвала. МЧС, полиция и аварийщики реально будили владельцев автомашин, соседей и людей. Спасли много транспорта. Спасибо им», – прокомментировал ночное ЧП один из жильцов.





В ГУП ТЭК «Фонтанке» информацию подтвердили, но отметили, что масштаб бедствия несколько преувеличен.

«Сообщение о технологическом нарушении с незначительным выходом теплоносителя на поверхность по адресу: Суздальский проспект, 3/2 поступило на центральный диспетчерский пульт ТЭКа около 3 часов ночи. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, в 03:40 дефект был оперативно локализован. Меры безопасности были обеспечены. Автотранспорт, припаркованный в охранной зоне теплосетей, с помощью автовладельцев своим ходом покинул место выхода теплоносителя», – рассказали в пресс-службе ТЭКа.

Ремонт ведётся без отключения домов от тепла и горячего водоснабжения.