СМИ: Кудрин отказался помочь нищему, потому что «денег нет»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отказался подать милостыню нищему, мотивировав свой поступок тем, что у него «денег нет». Об этом пишут СМИ 21 ноября со ссылкой на пост в соцсетях свидетеля инцидента, редактора отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова.



«Сейчас шли с известным политконсультантом из Вашингтона по Бульварному кольцу <…> Чуть впереди нас случайно шел председатель Счетной палаты (Алексей Кудрин — прим. ред.) с охранником. Они столкнулись с молодым человеком — уличным попрошайкой. Попрошайка, разумеется, поинтересовался у председателя насчет денег и получил отказ, что было довольно иронично, с учетом самой известной фразы председателя на его прежнем посту», — написал журналист в своих аккаунтах в Facebook и «ВКонтакте».







Журналист вспомнил, что еще будучи министром финансов РФ Кудрину все время припоминали фразу «денег не дам, денег нет».

Издание ura.ru дозвонилось до журналиста «Новой» и подтвердила, что инцидент в Вашингтоне имел место быть.



