В Благовещенске водитель выгуливал хромую собаку, привязав к движущейся машине. Видео променада изучает полиция

Выгуливание хромой собаки, привязанной к движущейся машине, изучает полиция Амурской области.

Ролик выложили накануне в соцсетях Благовещенска.

«Как вы относитесь к такой прогулке с собакой?» – спрашивал пользователей автор, добавив, что застал сцену на главой улице города — Ленина. На ролике, снятом видеорегистратором, видно, как хромая собака, привязанная к минивэну, бежит за ним по заснеженной дороге. На это как будто бы никто не обращает внимания.

«Данная информация зарегистрирована в МО МВД России «Благовещенский». Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», – прокомментировали 21 ноября в местном управлении внутренних дел.





Напомним, летом похожее произошло в областном Янино. 33-летний местный житель проехал по улице на мопеде с привязанным за верёвку хаски. У собаки до крови стёрлись подушечки на лапах, измученное животное спасли очевидцы. Позже в отношении мужчины возбудили уголовное дело, хотя он сам снял в свою защиту оправдательное видео, где уверял в любви к своим питомцам.