«Я нажал кнопку какую-то и всё это заиграло, заработало». Дмитрий Медведев рассказал, как помог упавшей перед ним на Алтае женщине

Премьер-министр России на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями, которая 21 ноября прошла в Москве, призвал коллег из «Единой России» к «постоянной энергичной работе» в тесном контакте с населением в регионах. «Я же не могу дотянуться до всех, и Президент не может, и министр не может, поэтому это работа, которая должна вестись на всех уровнях», – приводит слова Медведева пресс-служба.

Инцидент, который припомнил второй в государстве человек, произошел 13 ноября, когда жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина оказалась на коленях перед премьер-министром России . «Три года уже нет воды горячей! В ванной комнате 10 градусов!» — говорила Медведеву женщина. Правда, потом она уверяла, что падать ниц не собиралась, а ей поставили подножку охранники. В правительстве края же настаивали, что женщина упала сама. От волнения.

Тем не менее её поступок привел к появлению воды в домах поселка.

«Понятно, что я нажал кнопку какую-то и всё это заиграло, заработало – и деньги нашлись, и решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех, и Президент не может, и министр не может, поэтому это работа, которая должна вестись на всех уровнях. Причём она в значительной степени зависит от энергии и настойчивости наших товарищей по партии. Финансовые ресурсы они не смогут создать одномоментно и найти какое-то решение задачи, но если они настойчивы будут, они могут достучаться до руководства региона. Если региональных средств не хватает, в этом случае уже задача регионального руководства – достучаться до федерального уровня так, чтобы найти какие-то финансовые ресурсы. Но это должна быть постоянная энергичная работа. Только тогда можно организовать такого рода защиту, если мы хотим, чтобы здесь были результаты», – рассказал коллегам и гостям принцип работы Дмитрий Медведев.



