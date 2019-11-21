«Родители забирали детей из-под капельниц». В Купчино ищут источник химического запаха

Едкий запах неизвестного происхождения душил ночью на 21 ноября жителей Купчино в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили сразу несколько читателей. Один из них рассказал, что из-за зловония стало невыносимым пребывание детей в больнице им. Филатова на Бухарестской улице.

Петербуржец по имени Роман написал, что сильный резкий запах какого-то вещества родители, оставшиеся в медучреждении со своими детьми, начали чувствовать около девяти вечера.

«Руководство больницы переселяет детей из палаты в палату, где меньше запах. Очень много родителей забирают своих детей домой даже из-под капельниц – очень боятся ухудшения состояния или отравления. МЧС, Роспотребнадзор на месте, причины выясняются. На кону здоровье маленьких детей», – написал обеспокоенный отец.

Еще несколько писем пришли во втором часу ночи от других жителей Фрунзенского района.





В управлении Роспотребнадзора по Петербургу информацию о жалобах подтвердили. Их специалисты действительно работали ночью в районе Купчино. «Фонтанка» запросила в пресс-службе подробную информацию.