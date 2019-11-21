Слишком демократический круиз. В Испании лайнер изменил курс после голосования, которое на борту устроили туристы

Нет – Барселоне, да — закрытой Таррагоне. Таковы оказались результаты голосования пассажиров круизного лайнера, который следовал из Малаги в Пальма-де-Майорку.

По данным El Periodico, которую 21 ноября прочитали РИА Новости, порт Таррагоны был уже закрыт 2 ноября из-за окончания туристического сезона. Однако, 311 пассажиров корабля пожелали попасть в город, а желавших посетить Барселону оказалось намного меньше — 151 пассажир.

Поэтому капитан уведомил гавань о прибытии. Благодаря прибытию лайнера в Таррагону, был поставлен рекорд по числу принятых в порту пассажиров: в прошлом сезоне их было 127495, а в этом – 127997 человек.



