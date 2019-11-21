Обжалование штрафов ГИБДД онлайн откладывается. В правительстве уже угрожают «уволить всех к чёрту»

Суперсервис по электронному обжалованию штрафов ГИБДД на портале госуслуг в этом году не появится. Его планировалось запустить ещё 1 августа 2019 года, и он практически готов, но не заработает без поправок к КоАП. Теперь правительство пытается ускорить процесс в авральном режиме.

Как пишет 21 ноября «Коммерсантъ», срыв сроков обсуждали накануне на совещании в правительстве. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще в начале октября, однако затянулась подготовка отзыва Минкомсвязью. Оправдаться министерство не смогло: его представителей на заседании не было. Вице-премьер Максим Акимов пригрозил «уволить к чёрту всех людей, занимавшихся этим вопросом».

Наконец правительство получило из министерства проект положительного отзыва на поправки к КоАП. Но это не значит, что удастся быстро принять поправки. Даже если отзыв правительства поступит в Госдуму в ближайшие дни, комитет по госстроительству рассмотрит его не ранее 4 декабря, затем месяц уйдёт на доработку ко второму чтению.

«Я вообще не понимаю, почему мы должны переходить в пожарный режим работы, исправляя результаты нерасторопности правительства, – заявил изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. – Сроки обозначены нацпроектом ещё год назад, но фактическое исполнение оказалось очень слабым. Пусть вносят нормальный законопроект от правительства, как и должно быть, будем с ним работать. Всё это с высокой долей вероятности уйдёт уже на следующий год».





Сервис по обжалованию штрафов ждут миллионы водителей. ГИБДД выносит более 120 миллионов постановлений в год, из них около 100 миллионов – с помощью камер. Около 700 тысяч штрафов россияне пытаются обжаловать. Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» предусматривал, что сервис должен заработать 1 августа 2019 года. Ответственными были назначены МВД и Минкомсвязь.