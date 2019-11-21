Новые правила игры. Google ужесточает критерии размещения политической рекламы

Американская компания Google сообщила об изменении правил распространения политической рекламы на своих платформах.



«Учитывая недавнее беспокойство и споры о политической рекламе и важность совместного доверия к демократическому процессу, мы хотим укрепить доверие избирателей к политической рекламе, которую они могут видеть на наших рекламных площадках. Таким образом, мы вносим некоторые изменения в обработку политической рекламы на наших площадках во всем мире», – сообщается в заявлении Google, которое 21 ноября цитируют РИА Новости.









В компании отмечают, что с это недели в Великобритании, к концу года в Евросоюзе, с января в США, а затем и везде ограничение распространения избирательной рекламы буде по возрасту, полу и местоположению. При этом те, кто дают политическую рекламу, могут продолжать распространять контекстную рекламу, в частности показывать рекламные материалы пользователям, которые читают или наблюдают за определенной историей.

Пока в Google предлагает политическим рекламодателям форматы в виде поисковых объявлений (поиск по определенной теме или кандидату), поиске в YouTube и в виде объявлений, размещенных на некоторых сайтах и приносящие доход партнерам компании.





Тем временем Twitter с 22 ноября вообще запрещает политическую рекламу. Компания разъяснила, что попадет под определение политического: