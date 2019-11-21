«Инфинити» на Науки улетел в столб после ДТП, от удара с диска соскочила шина

Тяжёлые травмы получил 41-летний мужчина в результате ДТП с тремя участниками в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 21 ноября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, минувшим вечером, около 23:20, на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели столкнулись «Инфинити», «Пежо 207» и автобус МАЗ без пассажиров. «Инфинити» откинуло в опору освещения.

С места аварии был госпитализирован 41-летний водитель «Инфинити», через час его состояние ухудшилось, отмечает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». 32-летний водитель «Пежо» и 55-летний шофёр из автобуса не пострадали.





«Шашечки...» – объясняет предполагаемые обстоятельства аварии «Дорожный инспектор».