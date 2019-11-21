Трое в масках обыскали дом константинопольского патриарха Варфоломея

Полиция Турции ищет трех человек, которые забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда он был на встрече с греческими соотечественниками. Об этом 21 ноября пишет стамбульское греко-языческое издание «Анатоли».

По данным журналистов, проникновение в дом, который находится в комплексе зданий, охраняемых частной компанией, произошло вечером в субботу 16 ноября. Визитеров засняли камеры видеонаблюдения, а также экономка, которая и заметила взломщиков.

«Люди в масках обыскали дом, но пока точно не известно, украли ли они что-то. Первая информация указывает на то, что они не взяли ничего», – пишет издание.









