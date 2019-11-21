СК возбудил два дела о хищениях при строительстве на космодроме «Восточный»

Хищении более 250 бюджетных миллионов расследует следственное управление следственного комитета по Амурской области. Как пишет 21 ноября «Коммерсант» в ноябре были возбуждены аж два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным издания, похищенными считаются средства, выделенные управлением федерального казначейство (УФК) Татарстана на строительство стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара». Следствие полагает, что в 2018-2019 годах руководство «Поволжского строительного предприятия» (ПСП), которое занималось строительством стартового комплекса, предоставили в УФК Татарстана недостоверные данные об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС».

Управление перечислило почти 14 миллионов указанному ООО, а потом таким же образом перечислило через ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» еще 242,6 млн руб. Однако, договоры, на оплату которых выделялись средства, исполнены не были.

Пока в делах нет фигурантов, однако, накануне в «ПСО «Казань»» прошли обыски.



