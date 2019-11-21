ГУП ТЭК: в 157 домов на Черной речке вернулось тепло

На восемь часов раньше положенного по нормативу аварийные бригады теплоэнергетической компании закончили ремонт трубопровода в Приморском районе. В ТЭК решили превентивно залатать ненадежную трубу перед холодами, в домах по-соседству этому не обрадовались.

Как сообщает 21 ноября пресс-служба компании, аварийно-восстановительные работы у дома 24 по набережной Черной речки закончились в 2.15. Бригады справились за 12 часов вместо 20 и залатали трубопровод диаметром 500 мм.

«Дома запитаны по нормальной схеме», – уверяют в ГУПе.

Участок трубопровода с повышенной вероятностью возникновения дефектов был обнаружен теплоэнергетиками накануне во время планового обхода теплосетей.





«В связи с ожидаемым похолоданием было принято решение срочно провести на данной теплосети восстановительные работы и заменить изношенный участок. Ремонтные работы стартовали в 12:10», – рассказывали на предприятии.

Поэтому, когда жители стали возвращаться с работы, то обнаружили, что батареи в квартирах остыли. «Ограничение теплоснабжения» коснулось 157 жилых домов. В десяти детских и лечебных учреждениях отопление сохранили – здания поставили на проток.