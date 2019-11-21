Большинство россиян хотят сменить партию власти. ВЦИОМ изучил «Прекрасную «Единую Россию» будущего»

Половина россиян считают, что партия власти должна регулярно меняться. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма под названием «Прекрасная «Единая Россия» будущего», пишут 21 ноября «Ведомости».

Согласно результатам исследования, 51% россиян считают, что партия власти должна меняться. 37% уверены, что она может оставаться всегда одной и той же. При этом в целом две трети населения считает, что партия власти России необходима. Четверть опрошенных такой необходимости не видят.

87% россиян хотели бы видеть у партии власти идеологию, 69% посчитали, что такая партия должна нести отвественность за действия всех представителей власти. 80% уверены, что за «аморальные поступки» членоа такой партии надо наказывать исключением.

От «Единой России» граждане ждут более тесного взаимодействия с населением (43%), омоложения партии (23%) и обновления руководства (18%).

«Наступило время повышенной требовательности граждан к власти, при этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю – на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное – чтобы она работала на общество, а не на себя любимых», – рассказал глава ВЦИОМа Валерий Федоров.



