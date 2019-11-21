«Еще один шаг на пути к энергонезависимости». Первая партия американского СПГ прибыла на Украину

Первая партия американского сжиженного газа прибывает на Украину. Об этом 20 ноября сообщило посольство США в Киеве, пишут «Ведомости».

«Американский СПГ идет на Украину! Это еще один шаг на пути Украины к достижению энергонезависимости», – подчеркнули дипломаты. При этом прибыл танкер с СПГ на польский терминал, поскольку у Украины нет своих регазификационных мощностей. В американском посольстве в Киеве подробности уточнять не стали.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов marinetraffic.com и vesselfinder.com, в порту Свиноуйсьце, где находится регазификационный терминал, разгружался за последнее время только один СПГ-танкер – Patris. Партия, которую доставило это судно, была отгружена с американского завода Sabine Pass.

Отметим, о поставках американского СПГ на Украины речь шла еще в мае на встрече Владимира Зеленского с министром энергетики США Риком Перри. Эксперты сообщили «Ведомостям», что таким образом Польша становится региональным газовым хабом для обслуживания стран со сложными отношениями с «Газпромом» (помимо Украины, речь идет о Прибалтике и некоторых странах Восточной Европы).



