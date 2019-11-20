Дуров посоветовал избавиться от любимого мессенджера российских силовиков и чиновников. Под угрозой персональные данные

Удалить WhatsApp со смартфонов призвал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Приложение не защищает персональные данные пользователей от хакеров и государственных структур.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров 20 ноября в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, мессенджер WhatsApp используется для того, чтобы отслеживать фото и видео пользователей. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», — пишет он.

Компания Facebook, которой принадлежит приложение, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM). Собранные сведения, по мнению Дурова, могут передаваться и в другие страны.

Напомним, несмотря на уверения создателя Марка Цукерберга о заботе о персональных данных пользователей, в начале 2019 года Facebook предоставил в Роскомнадзор отчет о хранении данных россиян на территории РФ. Судя по тому, что ведомство после этого не стало добиваться блокировки, как это было в случае с Telegram, соцсеть удовлетворила все требования властей. Мессенджер WhatsApp особо популярен у российских чиновников и силовиков.



