Лев в позе вынюхивания. Учёные показали самую древнюю фигурку животного, найденную в Сибири

Фигурку пещерного льва, изготовленную из бивня мамонта, раскопали в Денисовой пещере на Алтае. Артефакту более 45 тысяч лет. Это древнейшее зооморфное скульптурное изображение, найденное на территории Сибири.

Как сообщает издание «Наука в Сибири» 20 ноября, размер миниатюрной фигурки 42 мм в длину, 8,5 мм — в ширину и 11 мм — в толщину. У нее утрачена голова, но по форме туловища исследователи предполагают, что это изображение пещерного льва. Животное, скорее всего, «зафиксировано» в беге галопом, прыжке, либо оно только готовится к прыжку и застыло в характерной для кошачьих «позе вынюхивания».

Фото: ИАЭТ СО РАН

Исследователи обнаружили на фигурке остатки красной охры, сконцентрированные в основном на правом боку у живота. Это может интерпретироваться как кровоточащая рана, нанесенная хищнику во время боя или охоты.





«Это первое подобное скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей Северной и Центральной Азии и первая зооморфная скульптура такой древности. В истории палеолита Сибири известны зооморфные фигурки, но они, как правило, не старше 23—21 тысячи лет», — рассказал заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Была ли фигурка предметом культа и если да, то какую роль в нем исполняла, ученые пока сказать не могут.

«Пещерные львы в то время на Алтае водились. Всего в Денисовой пещере из десятков тысяч находок найдено только шесть фрагментов костей пещерного льва, причем большинство из них — в 11-м слое, именно там, где была обнаружена фигурка. Это животное представляло собой вершину пирамиды хищников, которые обитали в то время в районе Денисовой пещеры. Не только на Алтае, но и во всем мире оно было на особом счету. Поэтому обращение к нему древнего человека было не случайно, а имеет огромное символического значение», — отмечает Михаил Шуньков.

В мировой археологии известно около 25 изображений пещерного льва. Прямых аналогий фигурки с ними ученые не нашли, однако по своей стилистике она наиболее близка к изображению хищника, обнаруженному в одной из пещер в Швабском Альбе (юг Германии, Швейцария).