Полицейского подозревают в оскорблении и избиении коллег в день полиции

Полицейский в Нижнем Новгороде отметил профессиональный праздник так, что его соседи вызвали полицию. Только после задержания выяснилось, что и сам дебошир имеет отношение к правоохранительным органам.

Как пишет 20 ноября издание «В городе N», инцидент произошел в ночь 10 ноября (день МВД). Сотрудники патрульно-постовой службы приехали успокоить шумного соседа, но тот начал оскорблять уже самих полицейских, а затем и сопротивляться. В итоге на мужчину возбудили два уголовных дела: по статьям 318 и 319 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Уже 11 ноября провинившегося уволили из органов за проступок, «порочащий честь мундира». Это местным СМИ подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В паблике «Омбудсмен полиции» опубликовано видео, на котором задержанный нецензурно оценивает поведение коллег, которые «не прикрывают своих». Впрочем, сочувствия уже бывший полицейский не дождался — ему отвечают, что тот сам первый набросился с кулаками на коллег.



