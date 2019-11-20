На обочине под Петербургом найден труп. Полиция ищет опасного водителя

Водитель скрылся с места смертельной аварии в Лужском районе Ленобласти 20 ноября. Прибывшие на место инспекторы обнаружили только погибшего.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около девяти вечера на на 113-м километре трассы «Псков» патрульный экипаж заметил на обочине «обездвиженное тело». По заключению экспертной группы, мужчина погиб от столкновения с транспортом. Личность его не установлена. Полиция ищет виновника ДТП.



