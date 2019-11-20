Российский участник «Детского Евровидения» госпитализирован после первой репетиции

Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак попал в больницу в Польше после первой репетиции. Об этом 20 ноября пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».

В пресс-службе уточнили, что Ооржаку стало плохо во время репетиции, к нему немедленно вызвали врачей. Также рядом находятся его бабушка и представители российской делегации.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», – рассказали представители «Академии Игоря Крутого».

Мальчику рекомендовали покой, он останется в больнице как минимум на ночь. Отметим, финал конкурса «Детское Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском городе Гливицы.



