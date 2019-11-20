Подняла скейт и шагнула. На Загородном троллейбус сбил девушку

Авария с участием общественного транспорта произошла в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 20 ноября. Горожанка проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 18.55 у 47-го дома на Загородном проспекте троллейбус сбил пешехода, переходившего проезжую часть на красный. На опубликованных кадрах видно, что девушка сначала находится в ожидании, затем поднимает скейт и делает шаг на «зебру».

Пострадавшей на вид 25 лет, её в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали. За рулём троллейбуса находился 35-летний мужчина, его стаж вождения шесть лет.



