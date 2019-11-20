Эстонцы остались без электронных госуслуг из-за крыс

Государственный эстонский портал eesti.ee вечером 20 ноября прекратил работу. Жителям были недоступны все услуги, которые оказывает департамент государственной информационной системы (RIA).

В пресс-службе RIA пояснили, что причиной сбоя стали крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа (Harjumaa) возле Таллина. И даже опубликовали фото пострадавшего кабеля.

Отключение произошло около 17.30 по московскому времени, основные проблемы удалось устранить к 21.00. Наибольшие неудобства пришлось испытать пациентам, у которых закончились лекарства по рецепту (их выписывают как раз через портал госуслуг). Впрочем, в местных больницах уже пообещали, что если проблемы продолжатся, то врачи начнут снова выписывать бумажные рецепты.



