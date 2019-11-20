Восточный — дело растяжимое. Пристава из Ленобласти увезли в Москву поговорить об украденных на Дальнем Востоке миллиардах

Руководителя отдела службы приставов по Всеволожскому району Ленобласти Андрея Степового доставили в столицу. В роли конвоя выступили сотрудники Федеральной службы безопасности, а разговор пойдет о космодроме Восточный.

О путешествии всеволожского пристава в Москву 20 ноября пишет 47news. 46-летний Андрей Степовой занимает должность начальника отдела по Всеволожскому району Управления службы судебных приставов Ленобласти. Поговорить о хищениях при строительстве дальневосточного космодрома его пригласили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Форма, в которой было сделано это приглашение, впрочем, отказа не предполагала.

Обыск в квартире Степового прошёл утром среды, а к полудню он был доставлен в Следственный комитет Петербурга на Мойке. По информации 47news, последние два дня в здании городского Следкома работают сотрудники СК России, для них выделены кабинеты. Столичный десант в связке с ФСБ устанавливает коррупционное в процессе возведения космодрома Восточный.

Как говорят собеседники 47news в СК, за два дня, в рамках работы СКР, на Мойку было доставлено немало персон. При этом сложно предположить, что личность Степового как пристава связана со строительством космодрома, но есть вероятность, что интерес следствия вызван коммерческими структурами, где он фигурировал. Так, по данным СПАРК-Интерфакс, с марта по июнь 2013 года он был владельцем ООО «Прогресс-менеджмет», зарегистрированного в Петербурге в том же марте. Основным видом деятельности компании указана «аренда и управление имуществом». В марте того же года он числился гендиректором ООО «Оптимаплюс», а в июне стал владельцем 50% в ООО «Консультант» и владел этим пакетом до сентября 2014 года. Все компании не выглядят грандами реального бизнеса. Как подсказали 47news в СКР, сотрудников действительно интересует этот период в биографии пристава.





Географическое смещение расследования происходит на фоне ноябрьского окрика Владимира Путина. Он обратил внимание на наглость, с которой происходит воровство на стратегического значения стройке. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят», – заявил президент на совещании с правительством.

Отметим, что уже в декабре 2004 года Андрей Степовой возглавлял отдел судебных приставов Крестецкого района Новгородской области. Позже служил начальником отдела, старшим судебным приставом в Ладожском отделе Красногвардейского района Петербурга, а затем — начальником Смольнинского отдела Центрального района Петербурга. На нынешний пост заступил весной 2019 года.

Впрочем, по словам коллег Степового, он на какое-то время уходил со службы. По всей видимости, на этот период и приходилось его участие в коммерческих организациях, поскольку закон напрямую запрещает совмещение госслужбы и бизнеса.

Как сообщил 47news адвокат Степового, в Москву его увезли в качестве свидетеля. Теоретически это возможно, если фигурант не против.

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