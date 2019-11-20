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Общество
20.11.2019 22:04
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«Как говорит наш прокурор, все в рамках закона». Соратник Кадырова рассказал, как получают извинения от блогеров

Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев объяснил, как появляются многочисленные видео с извинениями перед чеченским народом и лично Рамзаном Кадыровым. Об этом он рассказал 20 ноября в интервью «Кавказ. Реалиям». 

Журналистка назвала Дудаева «главным по извинениям» и напомнила историю про блогера Сашу Тилэкс (Александра Смирнова), который сказал, что именно после беседы с главой ЧГТРК «Грозный» он решил принести извинения за пародию на Кадырова.

«Так мы же никого не просим и не требуем извинений. Мы никого не заставляем извиняться. Мы не можем по закону кого-то заставить извиниться или потребовать извиниться. <...> Этому человеку мы, допустим, звоним и объясняем: "Уважаемый такой-то, по традициям и обычаям нашего народа, по нашим древним правилам поведения вы подобными действиями или подобными словами задеваете честь и достоинство нашего народа, это нам не нравится. И, чтобы впредь вы не повторяли такие ошибки, объясняем свои традиции". Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется», – заявил Дудаев.

В случае, если человек не соглашается извиняться, на него могут и подать в суд, уточнил директор ЧГТРК «Грозный». 


«Нельзя неуважительно относиться к традициям и обычаям народа. У нас много таких людей, которые не имеют соответствующего образования, воспитания. До них доводят, и они сами решают попросить извинения. Я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, если человек совершил какой-то проступок и попросил извинения, значит, это правильно. Как говорит наш прокурор, все в рамках закона», – подчеркнул Дудаев.

Напомним, за последнее время видео с извинениями записывал, например, англичанин, автор YouTube-канала Bald and Bankrupt по имени Бенджамин. В видео он назвал чеченок «цыпочками», а извинения записывал прямо в кабинете Дудаева. 

«Я пригласил его, чтобы объяснить ему наши традиции и обычаи. Я ему посоветовал, чтобы он в следующий раз до посещения определенной республики или региона почитал про историю, традиции, обычаи, этикет поведения этого народа. Я ему объяснил, он все прекрасно понял», – рассказал глава ЧГТРК «Грозный»,

Также извинения недавно приносили журналист Максим Шевченко, сказавший, что «Рамзан Кадыров дал заднего», и житель Чечни, которого Кадыров раскритиковал за появление на свадьбе собственной дочери (по чеченской традиции в этот день отец невесты должен скрываться от публики).

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