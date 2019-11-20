Происшествия
Студент СПбГУ заявил об угрозах. Он помогал силой выводить несогласных с Соколовым
Учащийся Санкт-Петербургского университета, присутствовавший на скандально известной лекции бывшего доцента Олега Соколова, пожаловался на угрозы. Сообщение передано в полицию, говорится на сайте вуза.
Жалоба студента поступила заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной. Угрозы касались инцидента, произошедшего на публичной лекции Соколова 2 марта 2018 года. Тогда молодых людей, обвинивших знаменитого бонапартиста в плагиате, вывели за двери силой. Среди выводивших был и заявивший об угрозах студент. Шарыгина передала его сообщение в правоохранительные органы. Самого Соколова за агрессию на лекции привлекли к дисциплинарной отвественности.
Напомним, сегодня стало известно, что дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Справка:
Анастасия Ещенко, бывшая студентка и сожительница Соколова, была убита выстрелом в голову ночью 8 ноября. Через сутки доцент СПбГУ расчленил тело и попытался избавиться от частей, сбросив их в Мойку. Некоторые фрагменты до сих пор не найдены. Соколов признает вину. Его адвокат Александр Почуев вразрез с желанием своего клиента намеревался добиться для него домашнего ареста и допускал, что расчленял аспирантку историк под влиянием грядущего полнолуния. «Фонтанка» проанализировала биографию защитника, после чего он удалил корреспондентов издания из своего чата в WhatsApp и заявил, что обратился в полицию с требованием проверить издание на «клевету».