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Власть
20.11.2019 21:40
Печать

Дело о «снежном картеле» встряхнуло Смольный. Содержание дорог в следующем году разобьют по районам и срокам

Аукционы на содержание улично-дорожной сети в 2020 году пройдут без укрупненных лотов с несколькими районами. Кроме того, их разыграют на полгода. 

Об этой схеме «Фонтанке» 20 ноября расказал и.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. Ранее он уже сообщал в интервью нашему изданию, что торги пройдут по административным районам. Это одно из требований регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, которое недавно вынесло решение по делу о так называемом «снежном картеле». Напомним, управление предъявило ряд претензий к системе распределения контрактов. В частности, оно сочло необоснованным объединение в один лот нескольких районов: например, Курортного, Петродворцового и Кронштадтского.

Кроме того, комблаг разобьет контракты по срокам. Речь не идет о том, чтобы выполнить предписание УФАС о разделении уборки на снежный период и бесснежный. По словам Малинина, искусственно это сделать невозможно. Однако финансирование, заложенное в бюджет, оказалось ниже ожидаемого, что требует более детального планирования. Напомним, комитет запрашивал 14 млрд рублей, но в проект бюджета внесли 10,8 млрд. Еще один миллиард своей поправкой добавил губернатор Александр Беглов. 



© Фонтанка.Ру

Справка:

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о выводах, которые УФАС сделало по итогам расследования. Возбуждено дело было еще в январе в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное». Эти организации заподозрили в заключении картельного соглашения на торгах по содержанию дорог. Поначалу речь шла о 13 контрактах, которые были заключены в прошлом году на 2019-й. Однако в итоге расследование захватило весь период 2016–2018 годов, соответственно выросло как число конкурсов — с 13 до 39, так и их совокупная стоимость — с 8,3 млрд до 24 млрд рублей.

К октябрю комиссия УФАС установила, что дорожные предприятия Петербурга искусственно поддерживали цены на торгах по содержанию улично-дорожной сети и имитировали конкуренцию; при этом действия предприятий координировались комблагом. УФАС обещало выставить штрафы, которые будут исчисляться сотнями миллионов рублей, предписало комитету устранить нарушения и не допускать их в будущем. Предприятия и центр комплексного благоустройства пытаются оспорить это решение в суде.

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