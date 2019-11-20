Дело о «снежном картеле» встряхнуло Смольный. Содержание дорог в следующем году разобьют по районам и срокам

Аукционы на содержание улично-дорожной сети в 2020 году пройдут без укрупненных лотов с несколькими районами. Кроме того, их разыграют на полгода.

Об этой схеме «Фонтанке» 20 ноября расказал и.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. Ранее он уже сообщал в интервью нашему изданию, что торги пройдут по административным районам. Это одно из требований регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, которое недавно вынесло решение по делу о так называемом «снежном картеле». Напомним, управление предъявило ряд претензий к системе распределения контрактов. В частности, оно сочло необоснованным объединение в один лот нескольких районов: например, Курортного, Петродворцового и Кронштадтского.

Кроме того, комблаг разобьет контракты по срокам. Речь не идет о том, чтобы выполнить предписание УФАС о разделении уборки на снежный период и бесснежный. По словам Малинина, искусственно это сделать невозможно. Однако финансирование, заложенное в бюджет, оказалось ниже ожидаемого, что требует более детального планирования. Напомним, комитет запрашивал 14 млрд рублей, но в проект бюджета внесли 10,8 млрд. Еще один миллиард своей поправкой добавил губернатор Александр Беглов.



