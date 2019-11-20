Следующей машиной Джеймса Бонда может быть кроссовер. Естественно, Aston Martin

Британская марка спортивных автомобилей Aston Martin 20 ноября впервые за свою 106-летнюю историю представила кроссовер – DBX. Так что, возможно, в следующем фильме агент 007 вместо неизменного спорткара окажется за рулем SUV своего любимого бренда.

Aston Martin применил весь свой опыт создания спорткаров для того, чтобы сделать первый SUV максимально динамичным. Алюминиевый кузов DBX создан по той же патентованной технологии, с помощью которой компания строит все свои автомобили. Притом что это единственный пятиместный автомобиль за историю марки (даже четырехдверный Rapid имел всего четыре места) и его снаряженная масса превышает две тонны, кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а его максимальная скорость – 290 км/ч.

Четырехлитровый V-8 с двойным турбонаддувом (тот же двигатель, который ставится на DB11 и Vantage) развивает 550 л.с., а специально настроенная выхлопная система придает ему характерный «спортивный» звук. При этом для экономии топлива в двигателе имеется возможность отключения части цилиндров.

Пневматическая подвеска настраивается под дорожные условия, изменяя клиренс в пределах 45 мм вверх и 50 мм вниз. Это позволяет показывать высокую скорость на шоссе и неплохую проходимость на бездорожье. Дополнительный комфорт обеспечат активная адаптивная пневматическая подвеска.





Aston Martin DBX будет выпускаться на новом заводе компании в Уэльсе, специально построенном для кроссоверов и будущих электромобилей Lagonda. Начало производства намечено на второй квартал 2020 года, объявленная цена для Европы — около 194 тысяч евро, а в Америке, куда Aston Martin надеется поставлять значительную часть продукции, она будет начинаться примерно от 190 тысяч долларов.

Компания наверняка рассчитывает на традиционную рекламу своей продукции первым шпионом британской короны – агентом 007 Джеймсом Бондом. Не важно, кто будет играть этого персонажа в следующем фильме, главное останется неизменным – широкое использование «продакт плейсмента», столь характерное для всей джеймсбондовской франшизы, неизменной частью которой давно стали автомобили Aston Martin.