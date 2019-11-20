Глава ВТБ в образе Андрея Дамблдоровича позвал инвесторов в Россию. Бороться пришлось с Доллар-Де-Мортом

Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджеры банка встретили инвесторов на традиционном приеме для гостей форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Гарри Поттера». Как пишет 20 ноября РБК, сам Костин исполнил роль главы школы Хогвартс Андрея Дамблдоровича (в оригинале у Джоан Роулинг — Альбус Дамблдор).

Фото: rbc_news/Telegram

В разыгранной сценке действие происходит в Хогвартс-сити, а остальные роли исполняют подчиненные Костина: Гарри Поттер — Юрий Соловьев (первый заместитель президента-председателя правления ВТБ), Рон Уизли — Алексей Яковицкий (гендиректор «ВТБ Капитал»), Гермиона Грейнджер — Елена Колесник (старший вице-президент банка ВТБ). Факультеты в этом учебном заведении называются Вэтэбор, Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Как несложно догадаться, «чемпионом по квиддичу с 2008 года» называют Вэтэбор. А главным злодеем является Доллар-Де-Морт (в оригинале — Волан-де-Морт).

Напомним, в прошлом году глава ВТБ выступал перед инвесторами в образе Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн», Люком Скайуокером был Соловьев, теперь переквалифицировавшийся в Гарри Поттера.



